أحمد موسى: نرحب بالنقد البناء ولكن لا ننشر أخبارًا كاذبة

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن حملة ممنهجة تستهدف الدولة المصرية، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي للإعلام المعادي هو بث الشكوك في كل جوانب الحياة بمصر، بدءاً من القيادة السياسية وصولاً إلى الإنجازات والمشاريع المنفذة.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن هذا الإعلام يسعى إلى "ضرب البلد ومهاجمة كل ما يتم إنجازه"، مشددًا على أن "المواجهة بالقانون" باتت ضرورة حتمية لردع هذه المحاولات.

وأضاف أن هناك نوعًا آخر من الإعلام، قد لا يكون معاديًا في الأصل، لكنه "دخل على خط الإعلام المعادي" لزعزعة الاستقرار ودفع المواطنين للتشكيك في بلدهم ومنتجاتها الوطنية، مطالباً بضرورة تطبيق "الردع" تجاه هذه الممارسات التي تضرب الاستقرار.

ورحب موسى بأي نقد بناء وأي شخص يسعى للإصلاح، لكننا نرفض بشكل قاطع نشر "الأخبار الكاذبة"، موضحًا أن هناك من يحقق أرباحاً مادية من خلال "فيديوهات الإساءة للبلد والإضرار بشركاتها ومؤسساتها.