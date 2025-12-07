علق الإعلامي أحمد موسى على قرارات اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي الأخيرة مع القادة والمسؤولين بخصوص إثارة وترويج الشائعات، مؤكدًا أن هناك من يستغل بث هذه الشائعات لتحقيق أكبر عدد من المشاهدات وبالتالي تحقيق الأرباح على منصات السوشيال ميديا.

وقال موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن نقد الحكومة أمر مباح، مضيفاً أنه برنامجه انتقد كثيراً جداً، لكنه شدد على أن كل من يروج للشائعات والأكاذيب "سيقع تحت طائلة القانون".

كما أشار إلى حجم الصادرات الزراعية المصرية، قائلاً إن مصر صدرت هذا العام نحو 8.5 مليون طن من المنتجات الزراعية، بإجمالي عائدات بلغ نحو 10 مليارات دولار، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تمثل زيادة قدرها 700 ألف طن عن العام الماضي، وهي إنجازات تحققت بأيادٍ وزراعات مصرية وتساعد على تطوير الاقتصاد.

ونوه موسى إلى ظاهرة تشكيك البعض في المنتجات، موضحاً أن هناك أشخاصاً "طالعين يشككون" في منتجات شركات عالمية تعمل داخل مصر.

وذكر أن هيئة سلامة الغذاء هي الهيئة الرسمية المعنية بكل ما يخص الغذاء، مبينًا أن من يهدف إلى مصلحة الدولة عليه الإبلاغ عن أي شبهات إلى هيئة سلامة الغذاء والجهات المعنية الأخرى، وليس "الخروج على منصات التواصل الاجتماعي بدون فكر أو وعي".

وأشار إلى أن التشكيك في المنتجات المصرية يستهدف "هز ثقة الاستثمار الأجنبي في مصر"، مؤكدًا وجود فرق واضح بين حرية الرأي وبين الترويج للشائعات، موضحاً أنه لا توجد دولة في العالم تسمح لأحد بالحديث عن أي منتج دون الحصول على موافقات رسمية.

وبشأن تشكيك اثنين من البلوجر مؤخرًا في المياه المحلية، اختتم موسى: الـ2 اللي طلعوا يشككوا في المياه بتاعتنا، بقول لهم المياه بتاعتنا اللي في البيت نظيفة 100%، ومحدش اشتكى منها خالص، مشيراً إلى أن هيئة سلامة الغذاء حررت محضراً قضائياً ضدهما باعتبارهما ليسا متخصصين، حيث أن "أحدهما مهندس ولا علاقة له بالمياه".