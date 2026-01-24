إعلان

شخصيات سياسية وثقافية تشارك في حوار مفتوح مع أبو الغيط بمعرض الكتاب -(صور)

كتب : أحمد العش

08:30 م 24/01/2026
تصوير – محمود بكار:

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم السبت، ندوة مميزة للسفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية وزير الخارجية الأسبق، تناول خلالها كتابيه الأخيرين "شاهد على الحرب والسلام" و"شهادتي"، وسط حضور كثيف من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والثقافية.

حضر الندوة الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والسفير محمد حجازي، والعميد خالد عكاشة، والدكتورة نشوى الحوفي، والدكتور عبد المنعم سعيد، إلى جانب كوكبة من الدبلوماسيين والمثقفين، وسط تغطية إعلامية وصحفية واسعة.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن توثيق تجربته السياسية والدبلوماسية لم يكن خيارًا متأخرًا، بل مسارًا بدأه منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه اعتاد تدوين كل ما يمر به من أحداث ومواقف حتى قبل توليه منصب وزير الخارجية، إيمانًا منه بأهمية التسجيل الدقيق للتاريخ.

وأشار إلى أن الكتابين يمثلان محاولة صادقة لنقل تجربة ممتدة عبر عقود من العمل العام، دون تجميل أو انتقاص، وبما يخدم الوعي الوطني، مضيفًا أن خروجه من منصبه أتاح له التفرغ للكتابة مستندًا إلى أرشيف ضخم من الملاحظات الشخصية والوثائق، منها قرص مدمج يتضمن نحو 7 سنوات من نشاطه الرسمي، قام بتفريغ أكثر من ألف صفحة بخط يده، التزامًا بالدقة والانضباط.

وشكلت الندوة فرصة للحضور لمناقشة تجربته الطويلة وفهم التحديات التي واجهت العمل الدبلوماسي والسياسي، لتؤكد أهمية توثيق التاريخ الوطني من منظور عملي وموضوعي.

معرض القاهرة الدولي للكتاب السفير أحمد أبو الغيط شاهد على الحرب والسلام وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو

