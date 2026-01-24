"اتصالات النواب": خطة لوضع تشريع يحمي الأطفال من مخاطر التكنولوجيا

أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن بدء اللجنة في وضع خطة عمل متكاملة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعجيل بإصدار تشريع يهدف إلى حماية الأطفال من المخاطر المحتملة للتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن اللجنة ستُعقد جلسات نقاشية موسعة تستضيف خبراء ومتخصصين في مجالات التكنولوجيا وحماية الطفل.

وأشار إلى أن هذه الجلسات تهدف إلى بلورة فلسفة التشريع وتحديد آليات تنفيذه العملية، والتي من بين الأفكار المطروحة فيها فرض رقابة أسرية فعالة على شرائح الهواتف المقدمة للأطفال، وتقييد الوصول إلى بعض التطبيقات والألعاب الإلكترونية التي قد تنطوي على مخاطر.

وتابع رئيس اللجنة أن العمل يجري على قدم وساق، حيث تعمل الحكومة بالتوازي مع البرلمان على إعداد الصياغة القانونية الدقيقة والمناسبة، مشيرًا إلى أننا نستهدف إصدار مشروع القانون خلال الأشهر القليلة المقبلة، نظرًا لأهميته وخطورة التحديات التي يستهدف معالجتها.

وشدد بدوي، على أن الهدف الجوهري من هذا التشريع ليس تقييد حريات الطفل أو عزلته عن العصر الرقمي، بل ضمان استخدام آمن ومسؤول للتكنولوجيا.