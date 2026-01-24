إعلان

معرض القاهرة للكتاب.. نصف مليون زائر تقريبًا خلال اليوم الثالث

كتب : مصراوي

08:52 م 24/01/2026
    معرض القاهرة الدولي للكتاب
    معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب- محمد لطفي:
واصل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين تحقيق معدلات إقبال جماهيري كبيرة.

حيث بلغ إجمالي عدد الزائرين خلال اليوم الثالث من فتح أبوابه للجمهور 480,317 زائرًا، ليقترب عدد الحضور من نصف مليون زائر في يوم واحد، بما يعكس المكانة الرائدة للمعرض كأكبر حدث ثقافي في مصر والمنطقة العربية.

وتُقام الدورة السابعة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتُقام فعاليات المعرض هذا العام تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، ويُكرم المعرض الأديب العالمي نجيب محفوظ بوصفه شخصية المعرض، حيث يتصدر بوستر الدورة احتفاءً بإسهاماته الأدبية الخالدة.

ويقدم معرض القاهرة الدولي للكتاب لجمهوره برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متنوعًا، يضم ندوات فكرية، وأمسيات أدبية، وفعاليات فنية، وأنشطة مخصصة للأطفال والشباب.

معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب زوار معرض الكتاب

