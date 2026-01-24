إعلان

أول تعليق من وزير الرياضة على الجدل المثار بشأن كلمته في معرض الكتاب

كتب : أحمد العش

08:51 م 24/01/2026

مفتي الجمهورية والدكتور أشرف صبحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن ما أُثير مؤخرًا بشأن كلمته خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب جاء نتيجة اقتطاع الحديث من سياقه العام واللغوي، بما أدى إلى فهم غير دقيق لمقصده الحقيقي.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن كلمته جاءت أثناء مشاركته في فعاليات جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض الكتاب، وبحضور فضيلة مفتي الديار المصرية وكبار العلماء والأئمة، وذلك في إطار مشاركة شباب الوزارة في مبادرة «القيم والأخلاق»، مشددًا على أن حديثه انصب بالكامل على أهمية تمسك النشء والشباب بما أنزله الله عز وجل من كتب سماوية، وما تحمله من قيم أخلاقية ومُثل عليا تشكل أساس بناء الإنسان والمجتمع.

وأشار "صبحي"، إلى أن القيم والأخلاق التي جاءت بها الرسالات السماوية واجب الالتزام بها والتسليم لها دون تشكيك، كونها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، وكذلك قوله: "أدبني ربي فأحسن تأديبي".

وأكد الوزير، أن ما ورد في حديثه كان مقصودًا به التجسيد المعنوي والسلوكي للأخلاق والقيم، وليس التشبيه بأي صورة من الصور، موضحًا أن الله جل في علاه «ليس كمثله شيء».

واختتم الدكتور أشرف صبحي تصريحاته بالتأكيد على احترامه الكامل لكافة الآراء، معربًا عن أسفه لأي لبس حدث لدى البعض نتيجة اجتزاء جزء من حديثه دون النظر إلى سياقه الكامل، ومجددًا التزامه الدائم بالحفاظ على الثوابت الدينية والقيم المجتمعية الأصيلة.

Screenshot 2026-01-24 100422

اقرأ أيضًا:

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة الـ74

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة معرض القاهرة الدولي للكتاب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"خدوا سيلفي مع الجثة".. قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين بقتل شاب بالإسكندرية
أخبار المحافظات

"خدوا سيلفي مع الجثة".. قرار جديد من المحكمة بشأن المتهمين بقتل شاب بالإسكندرية
سقطت أمام خطيبها.. نساء عزبة الباشا على الشاطئ في انتظار خروج جثمان غريقة
أخبار المحافظات

سقطت أمام خطيبها.. نساء عزبة الباشا على الشاطئ في انتظار خروج جثمان غريقة
"سحر اللون الأسود".. معلومات وصور عن إطلالة هنا الزاهد
الموضة

"سحر اللون الأسود".. معلومات وصور عن إطلالة هنا الزاهد
دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس
أخبار مصر

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس
"فمر من يومك".. نادية الجندي تنشر صورة نادرة لها وهي صغيرة
زووم

"فمر من يومك".. نادية الجندي تنشر صورة نادرة لها وهي صغيرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دعم أسر الشهداء وتوجيه بشأن استخدام الموبايل للأطفال.. رسائل مهمة للرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة
تبدأ من 190 جنيها.. أسعار ومكونات كرتونة رمضان في 5 سلاسل تجارية شهيرة
- تعرف على موعد أول يوم رمضان فلكيًا.. وعدد ساعات الصيام