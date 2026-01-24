أول تعليق من وزير الرياضة على الجدل المثار بشأن كلمته في معرض الكتاب

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن ما أُثير مؤخرًا بشأن كلمته خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب جاء نتيجة اقتطاع الحديث من سياقه العام واللغوي، بما أدى إلى فهم غير دقيق لمقصده الحقيقي.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن كلمته جاءت أثناء مشاركته في فعاليات جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض الكتاب، وبحضور فضيلة مفتي الديار المصرية وكبار العلماء والأئمة، وذلك في إطار مشاركة شباب الوزارة في مبادرة «القيم والأخلاق»، مشددًا على أن حديثه انصب بالكامل على أهمية تمسك النشء والشباب بما أنزله الله عز وجل من كتب سماوية، وما تحمله من قيم أخلاقية ومُثل عليا تشكل أساس بناء الإنسان والمجتمع.

وأشار "صبحي"، إلى أن القيم والأخلاق التي جاءت بها الرسالات السماوية واجب الالتزام بها والتسليم لها دون تشكيك، كونها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، وكذلك قوله: "أدبني ربي فأحسن تأديبي".

وأكد الوزير، أن ما ورد في حديثه كان مقصودًا به التجسيد المعنوي والسلوكي للأخلاق والقيم، وليس التشبيه بأي صورة من الصور، موضحًا أن الله جل في علاه «ليس كمثله شيء».

واختتم الدكتور أشرف صبحي تصريحاته بالتأكيد على احترامه الكامل لكافة الآراء، معربًا عن أسفه لأي لبس حدث لدى البعض نتيجة اجتزاء جزء من حديثه دون النظر إلى سياقه الكامل، ومجددًا التزامه الدائم بالحفاظ على الثوابت الدينية والقيم المجتمعية الأصيلة.

