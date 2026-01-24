البث الإسرائيلية: ترجيحات بالإعلان رسميا عن فتح معبر رفح الأحد

كتب- محمود الطوخي

قالت هيئة البث العبرية، السبت، إن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، يعقدان في هذه الأثناء اجتماعا مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضحت العبرية نقلا عن مصادر، أن هذا اللقاء جاء بطلب إسرائيلي مباشر عقب إعلان "لجنة التكنوقراط" عزمها فتح معبر رفح، مرجحة أن أن يتم الإعلان رسميا عن فتحه مساء غد الأحد، فور انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر.

وقال علي شعث رئيس اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، يوم الخميس الماضي، إن معبر رفح الحدودي سيُعاد فتحه أمام الحركة في الاتجاهين مطلع الأسبوع الجاري، بعد فترة إغلاق طويلة تزامنت مع الحرب بين إسرائيل وحماس.

وفي كلمته أمام القادة المجتمعين خلال حفل توقيع ميثاق مجلس السلام على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، قال شعث: "يسعدني أن أعلن أن معبر رفح سيُفتح الأسبوع المقبل في الاتجاهين. بالنسبة للفلسطينيين في غزة، فإن رفح أكثر من مجرد بوابة، إنه شريان حياة ورمز للفرص".

وأضاف: "فتح رفح يبعث رسالة مفادها أن غزة لم تعد مغلقة أمام المستقبل ولا أمام الحرب".