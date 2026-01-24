إعلان

ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة داخل الطائرة.. صورة

كتب - معتز عباس:

05:35 م 24/01/2026

ميرنا جميل

خطفت الفنانة ميرنا جميل الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، في رحلتها لـ دبي، لتصوير بعض مشاهد من مسلسل "الكينج".

ونشرت ميرنا صورة لها داخل الطائرة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وجاءت التعليقات كالتالي: :"قمر يا قلبي"، "منورة يا حلوة"، "نظارة الشمس حلوة"، "جميل الجمبسوت".

أبطال مسلسل "الكينج"

مسلسل "الكينج"، من بطولة الفنان محمد إمام، الفنانة حنان مطاوع، الفنان مصطفى خاطر، الفنانة ميرنا جميل، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

شارك محمد إمام في موسم رمضان 2024، بتقديم بطولة مسلسل "كوبرا"، وضم، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسى، هشام إسماعيل، محسن منصور، وكزبرة وتأليف أحمد محمود أبوزيد، وإخراج أحمد.

ميرنا جميل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة داخل الطائرة.. صورة
