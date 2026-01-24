إعلان

في 6 خطوات.. كيفية استخراج صحيفة الحالة الجنائية "أونلاين" خلال 48 ساعة

كتب : صابر المحلاوي

09:01 م 24/01/2026

الفيش الجنائي

كتب- صابر المحلاوي:

في إطار التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج صحيفة الحالة الجنائية "الفيش الجنائي" عبر موقعها الرسمي، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين، والحد من التكدس داخل أقسام الشرطة.

وتُمكّن الخدمة الجديدة المواطنين من التقدم بطلب استخراج الفيش الجنائي من منازلهم، مع توصيل الصحيفة إلى محل الإقامة خلال 48 ساعة، وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة عبر الإنترنت.

خطوات استخراج الفيش الجنائي إلكترونيًا:

1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

2- تسجيل الدخول باستخدام حساب مُسبق أو إنشاء حساب جديد.

3- اختيار قسم "الأدلة الجنائية" من الصفحة الرئيسية.

4- الضغط على خدمة "صحيفة الحالة الجنائية المميكنة".

5- استكمال البيانات المطلوبة وسداد الرسوم إلكترونيًا.

6- تحديد عنوان الاستلام لتوصيل الصحيفة خلال يومين.

وأكدت وزارة الداخلية أن الخدمة تأتي ضمن خطتها للتحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق السرعة والدقة في الأداء، ويواكب متطلبات التحول التكنولوجي.

الخدمات الإلكترونية وزارة الداخلية استخراج صحيفة الحالة الجنائية الفيش الجنائي خطوات استخراج الفيش الجنائي

