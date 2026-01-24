كتب- محمد لطفي:

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، كتاب "فن الإعلان في عصر الذكاء الاصطناعي" للدكتورة دعاء الدسوقي، في سلسلة "آفاق الفن التشكيلي"، وذلك ضمن إصداراتها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين المنعقدة حاليا بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

يقدم الكتاب رؤية استشرافية وتحليلا معمقا للتحولات الجذرية التي طرأت على صناعة الإعلان في ظل الطفرة التكنولوجية المعاصرة.

ووفق بيان صحفي، فإن الكتاب يتناول بكثير من التفصيل كيف أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي شريكا فاعلا في العملية الإبداعية، متجاوزة دورها كأداة تنفيذية لتصبح عنصرا جوهريا في صياغة الرسائل الإعلانية وتصميم المحتوى البصري بما يتناسب مع لغة العصر الرقمي وتطلعات المستهلك الحديث.

ويستعرض المحتوى العلمي للكتاب آليات تسخير الخوارزميات المتقدمة في تحليل البيانات الضخمة وفهم سلوك الجماهير، مما أتاح للمعلنين القدرة على ابتكار حملات إعلانية أكثر دقة وتخصيصا، كما يلقي الضوء على التحديات الأخلاقية والجمالية التي تفرضها هذه التكنولوجيا، مؤكدا على ضرورة تحقيق التوازن بين كفاءة الأتمتة وبين الروح الإبداعية واللمسة الإنسانية التي يضفيها المصمم.

ويعد الكتاب مرجعا مهما للعاملين في مجالات التصميم والاتصال البصري، حيث يربط بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في إنتاج صور وإعلانات ذات تأثير بصري ونفسي فائق الجودة، مما يفتح آفاقا جديدة لفهم مستقبل الفن التشكيلي في مجالات الدعاية والإعلان.

وتعنى سلسلة "آفاق الفن التشكيلي"، بنشر الثقافة المتعلقة بالفن التشكيلي، مدير تحرير السلسلة الدكتورة إنجي عبد المنعم، وتصميم الغلاف سمر أرز.

وتشارك هيئة قصور الثقافة في المعرض بأكثر من 130 عنوانا، من خلال جناحها بصالة (1) جناح B3، ضمن سلاسل متعددة تشمل: "الذخائر" "حكاية مصر"، "الهوية"، "الفلسفة"، "الدراسات الشعبية"، "آفاق الفن التشكيلي"، "نصوص مسرحية"، و"العبور"، إلى جانب الأعمال الإبداعية في القصة والشعر والرواية في سلسلتي "أصوات أدبية"، و"إبداعات"، وكتب ومجلات الأطفال، وإصدارات النشر الإقليمي.

ويشرف على إصدارات الهيئة بالمعرض لجنة النشر برئاسة الكاتب الصحفي طارق الطاهر، والإدارة العامة للنشر الثقافي برئاسة الكاتب الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتسويق والمبيعات.

ويشارك بالمعرض1457 دار نشر من 83 دولة، ويشمل نحو 400 فعالية ثقافية، و100 حفل توقيع، وقد اختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية للمعرض، والفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية لمعرض كتاب الطفل، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة.