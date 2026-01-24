ملخص مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

الونش يتحدث عن مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفدرالية

تمكن فريق بورنموث من تحقيق فوزا قاتلا على حساب نظيره ليفربول، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة رفع فريق بورنمخوث رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 30 في المركز ال13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد ليفربول عند النقطة رقم 36 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

ودخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جوميز، فان دايك، كيكرز وفريمبونج

خط الوسط: جرافينبرج سوبسلاي وماك أليستر

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو وفيرتز

أبرز أحداث مباراة ليفربول وبورنموث بالدوري الإنجليزي:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 6: تسديدة من محمد صلاح تخرج أعلى مرمى بورنموث

الدقيقة 10: عرضية من محمد صلاح يبعدها دفاع فريق بورنموث

الدقيقة 19: تسديدة من جيمس هيل لاعب بورنموث تمر أعلى مرمى ليفربول

الدقيقة 21: عرضية من بورنموث يتصدى لها حارس مرمى ليفربول.

الدقيقة 26: إيفانيلسون يسجل الهدف الأول لبورنموث في مرمى ليفربول

الدقيقة 33: أليكس خيمينيز يسجل الهدف الثاني لبورنموث في مرمى ليفربول

الدقيقة 40: تسديدة قوية من فيرتز لاعب ليفربول تمر بجوار مرمى بورنموث

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 1+45: فيرجل فان دايك يسجل الهدف الأول لليفربول في مرمى بورنموث

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 49: عرضية من جرافينبرج يبعدها دفاع فريق بورنموث

الدقيقة 54: تسديدة من ماك أليستر يتصدى لها حارس مرمى ليفربول

الدقيقة 59: تسديدة من لاعب ليفربول تصطدم بدفاع بورنموث

الدقيقة 67: تسديدة قوية من جرافينبرج تمر بجوار مرمى فريق بورنموث

الدقيقة 74: تسديدة من خيمينيز لاعب بورنموث يتصدى لها حارس مرمى ليفربول

الدقيقة 80: سوبسلاي يسجل التعادل في مرمى بورنموث

الدقيقة 85: تسديدة من فيرتز لاعب ليفربول تمر بجوار مرمى بورنموث

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 5+90: أمين عدلي يسجل الهدف الثالث لبورنموث في مرمى ليفربول

الدقيقة 6+90: نهاية المباراة