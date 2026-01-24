إعلان

تحسبا لهجوم أمريكي محتمل.. خامنئي ينتقل إلى الأنفاق ويكلف نجليه بمهامه

كتب : محمود الطوخي

09:08 م 24/01/2026

المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي

قالت قناة "إيران إنترناشيونال" المعارضة، السبت، إن المرشد الإيراني علي خامنئي انتقل للاختباء في ملجأ خاص تحت الأرض في العاصمة طهران، يتميز بتصميمه المعقد الذي يضم شبكة من الأنفاق المتداخلة.

ووفقا لمعلومات خاصة حصلت عليها القناة الفارسية، جاء الإجراء الاحترازي الاستثنائي في أعقاب تقييمات دقيقة أجراها كبار القادة العسكريين والمسؤولين الأمنيين في إيران، والتي خلصت إلى وجود تزايد ملحوظ في احتمالية شن الولايات المتحدة هجوما عسكريا مباشرا.

وأشارت، إلى أن هذا الوضع الأمني الجديد فرض ترتيبات إدارية طارئة داخل بيت المرشد الإيراني؛ إذ يتولى حاليا نجله الثالث مسعود خامنئي، مسؤولية إدارة الشؤون المكتبية اليومية بشكل مباشر.

وفي المقابل، يقوم نجله الآخر مجتبى خامنئي بمهمة حلقة الوصل، حيث يتولى التواصل والتنسيق مع سائر المسؤولين الحكوميين في الدولة.

تأتي هذه التحركات غير المعلنة رسميا بالتزامن مع تصاعد وتيرة التكهنات والتقارير خلال الأيام الأخيرة، التي تشير إلى احتمالية قرب تنفيذ هجوم أمريكي يستهدف مواقع استراتيجية ومسؤولين بارزين في الداخل الإيراني.

