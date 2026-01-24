إعلان

محمد إمام: "الكينج" محمد منير في حتة تانية.. و"نمبر وان" هو عادل إمام

كتب : منى الموجي

04:44 م 24/01/2026

النجم محمد عادل إمام

علق النجم محمد إمام على تطابق اسم مسلسله الجديد الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026، بعد أيام قليلة، مع لقب المطرب الكبير محمد منير "الكينج"، وذلك خلال استضافته في برنامج "ET بالعربي"، على هامش حضوره حفل صناع الترفيه - Joy Awards 2026.

وقال إمام "الكينج محمد منير في حتة تانية مانقدرش نيجي جانبه. الاسم لاقيته لايق على الموضوع وشدني وهتشوفوا مسلسل جامد جدا وفريق عمل رائع جدا، معانا أكبر نجوم في الوطن العربي، كلنا نبذل أقصى مجهود عشان نطلع أفضل ما عندنا".

وعن تواجده على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة أكبر خلال الفترة الماضية، أوضح "السوشيال ميديا طبعا مهمة، والنجاح بيعم على الكل لكن الفشل واحد بس بيشيله"، وعن حرصه على دعم أبناء جيله من النجوم، بعد نجاح أعمالهم، قال "جيلي كله حبايب والجيل الأكبر مننا كمان، كلنا شغالين عشان خاطر نبسط الجمهور، فيه منافسة وكل حاجة بس ده لصالح الجمهور".

وأضاف "نمبر وان في الفن عندنا هو عادل إمام، وكلنا نبذل أقصى مجهود عندنا عشان نعجب الناس، يمكن كل واحد شايف نفسه نمرة واحد والأعلى، وده لصالح الناس في النهاية، عشان نبذل أقصى مجهود وأتمنى الخير للجميع"، مشيرا إلى أن العمل الناجح لأي زميل يستفزه بصورة إيجابية، ويتمنى مع مشاهدة كل عمل جيد، أن يقدم عمل أكثر نجاحا "يمكن الشباب الجديد سيكو سيكو جيل لطيف ولذيذ عامل أعمال حلوة جدا، ومن النجوم الكبار كريم عبدالعزيز وأحمد عز إحنا تلاميذ بالنسبالهم".

وأشار إلى تقديمه فيلم بعنوان "صقر وكناريا" يجمعه بالفنان شيكو، ووصفه بأنه "من أحلى الأفلام اللي عملتها، هيعجبكم جدا"، متابع "وبعد فيلم (شمس الزناتي) فيه مفاجأة جامدة جدا في السينما".

جدير بالذكر أن محمد إمام يقدم في رمضان 2026 مسلسل الكينج تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، وبمشاركة عدد كبير من النجوم.

