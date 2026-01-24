مصرع 3 أشخاص في حادث سير بقرية الديسمي بالصف

كتب- صابر المحلاوي:

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم وقع بقرية الديسمي التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة، مساء اليوم السبت، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

وتبين من الفحص مصرع كل من "محمد ع.، وسعيد ع.، وخيري ك."، حيث جرى نقل الجثامين إلى ثلاجة المستشفى، تحت تصرف النيابة المختصة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث سير بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الصف، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة نقل بسيارة ربع نقل، كان يستقلها الضحايا أثناء عودتهم من عملهم بإحدى الأراضي الزراعية، ما أسفر عن وفاتهم متأثرين بالإصابات التي لحقت بهم.

وجرى الاستماع لأقوال شهود العيان، وضبط قائد السيارة المتسببة في الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.