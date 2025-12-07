شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ مشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأورمان بمحافظة الجيزة، كما أعلنت هيئة الأرصاد تفاصيل طقس الساعات المقبلة.



ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:



العمالة غير المنتظمة.. وزير العمل يعتمد مخصصات للرعاية الصحية

اعتمد وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، صرف مبلغ 2 مليون و990 ألف و834 جنيهًا لتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، إضافة إلى إعانات الحوادث، لصالح 408 عمال من العمالة غير المنتظمة في 25 محافظة، وذلك من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا:







مدن البحر الأحمر تتصدر.. إشغال الفنادق في مصر يتراوح بين 92% و98%

كشف الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، عن أن مدن البحر الأحمر تتصدر الوجهات الأكثر جذبًا للسائحين هذا الموسم، مشيرًا إلى أن شرم الشيخ حققت معدلات إشغال تتراوح بين 90% و95%، مدفوعة بزيادة رحلات الطيران القادمة من أوروبا الشرقية وبريطانيا وإيطاليا.



لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا:







توقعات الطقس.. انخفاض حرارة وظاهرة تزيد من الإحساس بالبرودة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد.



وأشارت الأرصاد، في بيان، إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا:







جنينة الحيوان.. الحكومة تكشف مستجدات تطوير حديقتي الحيوان والأورمان

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ مشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأورمان بمحافظة الجيزة.



وأكد رئيس الوزراء: الحكومة تتابع باهتمام خطوات تنفيذ مشروع تطوير الحديقتين، انطلاقًا من أهميته في ظل الطابع التاريخي المميز لهما، وتتطلع لإعادة إحيائهما من جديد، والانتهاء من عملية التطوير وفق الخطة الزمنية المقررة، وإدارتهما وتشغيلهما على النحو الأمثل.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا:







"العمل" تُعلن عن 250 فرصة عمل جديدة بشركة في الجيزة

أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع مديرية قوى عاملة الجيزة والإدارة العامة للتشغيل عن توفير 250 فرصة عمل جديدة بشركة "دو أوتسورس" في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بتوفير فرص عمل لائقة للشباب وتحسين معدلات التشغيل.



وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لربط الباحثين عن العمل باحتياجات سوق العمل الفعلية، وتوفير فرص عمل في بيئات مناسبة ومستقرة، خاصة في الشركات العاملة في السوق المصري.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا:







الحكومة: إجراءات رادعة ضد الشائعات.. وتحرك قانوني ضد مروّجي الأكاذيب

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات.



وأضاف رئيس الوزراء: رغم ما تبذله الأجهزة الحكومية المختلفة من جهود في الرد على كل ما يثار في هذا الصدد، إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيْل من الاقتصاد الوطني.



لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا:







طرح 40 وحدة إدارية كاملة التشطيب والمرافق للبيع بنظام القرعة العلنية بأكتوبر

أعلن الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 40 وحدة إدارية كاملة التشطيب والمرافق "مياه - صرف - كهرباء" للبيع بنظام القرعة العلنية بأسعار تنافسية وتيسيرات كبيرة في السداد بمساحات تتراوح من (56م2 : 81م2) بالقطعة (75) جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر، على أن يتم إجراء القرعة بمقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، يوم 11 يناير المقبل.



لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا:







موعد سداد وقيمة أول قسط لشقق ديارنا ضمن الطرح الأول

يبدأ الحاجزين في شقق ديارنا المرحلة الأولى في سداد الأقساط الربع سنوية بداية من 14 ديسمبر الجاري، حيث يتم سداد 75 ألف جنيه كل 3 أشهر لمدة 8 أقساط.



وكانت جدية الحجز لشقق ديارنا 201000جنيه، ويتم سداد دفعات ربع سنوية عبارة عن 75 ألف جنيه، ودفعات سنوية 100 ألف جنيه، ويتم استكمال نسبة 50% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 05. مجلس أمناء عند الاستلام، ويتبقى 50% يتم سدادهم على 5 و7 سنوات بعد اضافة فائدة البنك المركزي.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا:



