وزير الصحة يحسم الجدل: "لا فيروسات غامضة في مصر"

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن الفترة الماضية شهدت رصدًا لعدد كبير من الشائعات والمعلومات الخاطئة، خاصة خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما تسبب في حالة قلق غير مبرر وإزعاج لعدد كبير من الأسر تزامنًا مع موسم الشتاء وعودة الدراسة.

وأوضح الوزير، خلال كلمته اليوم الأحد في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن مستجدات الإصابات الفيروسية التنفسية المرتبطة بتغيرات الطقس، أن وزارة الصحة تتعامل بشفافية كاملة، وتحرص على الرد على جميع التساؤلات عبر الجهات الإعلامية الرسمية وعبر حضور مسؤوليها في المنصات الإعلامية المختلفة لعرض الحقائق العلمية الدقيقة بشأن الوضع الوبائي الراهن.

وأكد «عبدالغفار» أن الشائعات تضخمت خلال الأيام الماضية، وتضمنت ادعاءات حول انتشار فيروس تنفسي مجهول، وعودة ظهور حالات كورونا المتحورة، أو تسجيل إصابات بفيروس ماربورغ داخل مصر، إضافة إلى مزاعم أخرى تروج لها بعض القنوات المعادية حول "هجوم" فيروس ماربورغ على المدارس المصرية أو وجود حالة تفشٍ واسع للفيروسات.

وتابع الوزير: "نواجه أيضًا اتهامات غير منطقية بالتعتيم على المعلومات"، مشددًا على أن الاستفسارات الصحية مشروعة، لكن الانتشار العشوائي للشائعات يؤدي إلى "فوضى معلوماتية" لا أساس لها، ويضر بالصحة العامة.

وأشار إلى أن جميع المعلومات الرسمية تُصدر من خلال جهات الوزارة المعنية وعلى رأسها قطاع الطب الوقائي، الذي يتولى المتابعة الدقيقة للوضع الوبائي في جميع محافظات الجمهورية.