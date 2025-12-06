إحلال التوك توك.. جهاز 6 أكتوبر يُعلن تلقي الطلبات لمدة 30 يومًا

أعلن جهاز مدينة السادس من أكتوبر، بدء تلقي طلبات إحلال وتشغيل المركبات الخفيفة البديلة للتوك توك، وذلك في ضوء صدور القواعد المنظمة لهذه المنظومة واعتمادها من محافظ الجيزة، بإجمالي 200 مركبة سيتم تشغيلها داخل المدينة.

وحدد الجهاز فترة التقديم من 7 ديسمبر 2025 ولمدة 30 يومًا، على أن يتم استقبال الطلبات من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز المدينة.

وأوضح الجهاز، أن المستندات المطلوبة تشمل: بطاقة الرقم القومي مثبت بها الإقامة بمدينة 6 أكتوبر، وصحيفة الحالة الجنائية موجهة لجهاز المدينة ومحافظة الجيزة، والمستندات الدالة على ملكية المركبة محل الإحلال أو البيع، إلى جانب التوقيع على إقرار رغبة استبدال المركبة، والتعهد بالالتزام بالقواعد المنظمة لمنظومة الإحلال والتشغيل.

وأكد الجهاز إصدار تصريح تشغيل مجاني لأول مرة للراغبين من جهاز المدينة، مع الالتزام بتسليم المركبة (البديلة) في حال قبول طلب الإحلال.

وأشار جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار ضبط الحركة المرورية، وتحسين المظهر الحضاري، وتوفير وسائل نقل آمنة ومنظمة داخل المدينة.

