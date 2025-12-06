التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع التدريبي الـ18 بسقارة غدًا

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، انطلاق برامج الأسبوع التدريبي الثامن عشر من الخطة التدريبية 2025/2026 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال الفترة من 7/12 وحتى 10/12/2025، بمشاركة 110 متدربين موزعين على برنامجين تدريبيين يستهدفان إعداد الكوادر القيادية ورفع كفاءتها داخل منظومة الإدارة المحلية.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، في بيان اليوم، أن برامج الأسبوع التدريبي تشمل برنامج إعداد مدير عام وبرنامج إعداد وتأهيل رئيس قرية في نسخته الثالثة، لإعداد القيادات المحلية لتولّي المسؤولية التنفيذية والعمل الميداني داخل القرى، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الإدارة المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، وتطوير مهارات التنسيق المؤسسي وإدارة الموارد وبناء فرق العمل وتنمية القدرة على المتابعة والتقييم وتحقيق التكامل بين الإدارات المختلفة بالعمل بما يدعم كفاية المؤسسات الحكومية في تنفيذ خططها الاستراتيجية.

من جانبه، أشار الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف العام على مركز سقارة، إلى البرامج التدريبية في الأسبوع الثامن تتضمن حزمة متكاملة من المحاور التدريبية التطبيقية منها التخطيط المحلي، وإدارة المشروعات، والمتابعة الميدانية، وخدمة المواطنين، وفق معايير مهنية معتمدة.

وأشار إلى أنه يتم الربط بين التدريب النظري والتطبيق العملي، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في العمل الميداني، بما يضمن تحقيق أقصى أثر تدريبي يسهم في تطوير الأداء المؤسسي بالجهاز الإداري المحلي ضمن جهود وزارة التنمية المحلية لبناء كوادر قيادية تمتلك مهارات القيادة الحديثة، وتواكب مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ضمن إطار الجمهورية الجديدة.

اقرأ أيضًا:

استمرار الانخفاض وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة

اليوم.. "المحامين" تدعو أعضائها للمشاركة في الجمعية العمومية لزيادة المعاشات

تشمل التأشيرة والتذاكر والباركود.. تعرف على أسعار عمرة ديسمبر 2026