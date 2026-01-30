إعلان

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة بالأسواق

كتب : آية محمد

10:52 ص 30/01/2026

الحديد والأسمنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة 30-1-2026، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 35898.15 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37353.94 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3884.21 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد أسعار الأسمنت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دوري أبطال أفريقيا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة
رياضة عربية وعالمية

دوري أبطال أفريقيا الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

الأسبوع المقبل.. 7 سيارات جديدة تصل السوق المصري لأول مرة
أخبار السيارات

الأسبوع المقبل.. 7 سيارات جديدة تصل السوق المصري لأول مرة

هل السفر لزيارة قبر الوالد وقراءة الفاتحة له جائز شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب
أخبار

هل السفر لزيارة قبر الوالد وقراءة الفاتحة له جائز شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب
ترامب يعلن حالة الطوارئ ضد كوبا.. ماذا يعني ذلك؟
شئون عربية و دولية

ترامب يعلن حالة الطوارئ ضد كوبا.. ماذا يعني ذلك؟
السكة الحديد: تشغيل قطارات بعربات مختلطة بين القاهرة والأقصر وأسوان
أخبار مصر

السكة الحديد: تشغيل قطارات بعربات مختلطة بين القاهرة والأقصر وأسوان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان