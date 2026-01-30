إعلان

استئناف رحلات الطيران المباشرة بين باكستان وبنجلاديش بعد انقطاع دام 14 عاما

كتب : مصراوي

10:57 ص 30/01/2026

الخطوط الجوية الباكستانية

إسلام آباد- (د ب أ)

استؤنفت الرحلات الجوية المباشرة بين باكستان وبنجلاديش بعد انقطاع دام 14 عاما، حيث سيرت شركة بيمان بنجلاديش للطيران رحلتها الأولى من دكا إلى كراتشي.

وغادرت الرحلة من مطار حضرة شاه جلال الدولي في دكا وهبطت في مطار جناح الدولي في كراتشي، مما يمثل خطوة رئيسية نحو تعزيز العلاقات الثنائية والروابط بين شعبي البلدين، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الجمعة.

وأقيم حفل الافتتاح في دكا، وحضره مستشار بنجلاديش للطيران المدني والسياحة إس.كيه بشير الدين والمفوض السامي الباكستاني لدى بنجلاديش عمران حيدر ومسؤولين كبار من سلطات الطيران المدني وشركة بيمان بنجلاديش للطيران.

وفي كلمته خلال الفعالية، أكد بشير الدين على أهمية خط دكا-كراتشي في تحسين الروابط الجوية وتعزيز السياحة وتوطيد العلاقات المتبادلة. وأضاف أن شركة بيمان بنجلاديش للطيران تعتزم زيادة عدد رحلات الطيران بشكل تدريجي والعمل نحو تقليص أسعار تذاكر الطيران لجعل السفر في متناول الجميع.

وأعرب عن تفاؤله بشأن استئناف خط الطيران، قائلا إن استئناف الرحلات الجوية المباشرة سيشجع المواطنين البنجلاديشيين على زيارة باكستان والتعرف على مناظرها الطبيعية وتراثها الثقافي ومأكولاتها المتنوعة.

