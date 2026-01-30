إعلان

نقل شعائر صلاة الجمعة بعد قليل من مسجد الشرطة بالتجمع

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

10:47 ص 30/01/2026

مسجد الشرطة بالتجمع

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

يأتي ذلك، ضمن الاحتفالات بالعيد الـ 74 للشرطة المصرية.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بعنوان "بطولات لا تُنسى" بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، على أن تكون الخطبة الثانية حول "فضائل ليلة النصف من شعبان".

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

شعائر صلاة الجمعة صلاة الجمعة مسجد الشرطة بالتجمع الشرطة المصرية

