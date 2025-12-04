عصام شيحة: إجراءات حازمة لاستعادة ثقة المصريين في نزاهة الانتخابات

أشاد عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ببيان الرئيس السيسي والإجراءات التي تبعته، معتبرًا أنها نقطة تحول جذرية ساهمت في استعادة ثقة المواطن المصري في نزاهة العملية الانتخابية.

وقال "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة دي إم سي، إن الهيئة الوطنية للانتخابات مارست سلطاتها الدستورية والقانونية بشجاعة غير مسبوقة، ما يعكس إرادة حقيقية لضمان الشفافية.

وأضاف أن هذه الإجراءات الحازمة، والتي شملت إلغاء الانتخابات في 19 دائرة من قبل الهيئة وإبطال المحكمة الإدارية العليا للانتخابات في 30 دائرة أخرى، انعكست إيجابيًا على إقبال الناخبين.

وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: الشباب بالتحديد استشعروا جدية الدولة في مواجهة أي خروقات، مما عزز من مشاركتهم، مؤكدًا أن تصدي وزارة الداخلية والهيئة لظواهر شراء الأصوات أعاد هيبة الدولة وسيادة القانون.

وحول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان، أوضح العضو أن المجلس يدير غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية في جميع الدوائر، مستفيدًا من خبراته المتراكمة منذ عام 2004.

وأكد أن الغرفة تتلقى الملاحظات من مختلف المنظمات الحقوقية وتصدر تقارير دولية بهدف المعالجة والتوصية بتصحيح الأخطاء، وليس مجرد الرصد.

وأشار "شيحة"، إلى أن مؤشرات التصويت بدأت بنسب متوسطة، متوقعًا تزايد الكثافة التصويتية خلال الساعات المتبقية بسبب عودة الموظفين من أعمالهم وتوجه الشباب إلى اللجان مساءً.

