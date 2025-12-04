أكد محمد كارم، الخبير السياحي، أن المتحف المصري الكبير استقطب أكثر من نصف مليون زائر خلال الشهر الأول من افتتاحه رسميًا.



وأضاف "كارم"، في تصريحات لمصراوي، أن هذا الرقم يمثل زيادة كبيرة، موضحًا أن غالبية زوار المتحف خلال الشهر الأول كانوا من المصريين، وهو ما يخالف توقعات تصدر السياح الأجانب المشهد.



وأضاف أن معدلات زيارة الأجانب ستزيد خلال ديسمبر الجاري نظرًا لإجازات الكريسماس ورأس السنة، التي يحرص آلاف السياح على قضائها في مصر سنويًا.



وأشار إلى أن إجازات منتصف العام الدراسي يناير 2025 ستشهد ارتفاع أعداد الزوار المصريين للمتحف، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع نسب الاشغال بالقاهرة والجيزة ومتوسط إقامة السائح.



كانت كشف إدارة المتحف المصري الكبير، عن إرشادات الدخول بدءًا من 1 ديسمبر 2025.



ويرصد "مصراوي"، إرشادات دخول المتحف المصري الكبير، وفق إدارة المتحف، كما يلي:



- حجز التذاكر يتم حصريًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، ولا تتوافر تذاكر للبيع في مواقع المتحف.



- يجب اختيار موعد زمني للدخول عند الحجز، وسيسمح بالدخول فقط خلال الوقت المحدد في التذكرة.



- التحذير من أي جهة غير معتمدة لبيع التذاكر.



- الالتزام بجميع القواعد والتعليمات المعمول بها داخل المتحف في كل الأوقات.



- التذاكر غير قابلة للاسترجاع أو التحويل.



- كل تذكرة صالحة للدخول مرة واحدة فقط، ولا يسمح بالخروج من المتحف.



