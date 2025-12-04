من بين 4 أنواع.. ما الفيروس الأكثر انتشارًا بين المواطنين حالياً؟

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وأستاذ الأمراض الصدرية، أن الفيروسات التنفسية المتداولة سنويًا تتركز في أربعة أنواع رئيسية هي: إنفلونزا A، وإنفلونزا B، وفيروس كورونا، والفيروس المخلوي التنفسي.

وأضاف "حاتم" في تصريحات للصحفيين، أن "كل عام يشهد ارتفاعًا في نشاط نوع واحد منها أكثر من غيره، فالعام الماضي شهد انتشارًا أكبر لفيروس H1N1، بينما يسيطر فيروس A على الإصابات خلال الموسم الحالي".

وأشار حاتم إلى أن "وزارة الصحة تجري تحاليل دورية في المعامل المركزية لرصد الفيروسات المنتشرة لأن تحديد النوع ضروري لاختيار العلاج المناسب، إذ تختلف الأدوية المضادة للفيروسات بين كورونا والإنفلونزا وH1N1 والفيروس المخلوي".

ما الأعراض الأكثر انتشارًا للفيروسات التنفسية؟

وأكد "حاتم" أن الأعراض الحالية متشابهة بدرجة كبيرة بين الفيروسات الأربعة، حيث تبدأ في الغالب بـ"رشح والتهاب في الحلق، وقد ترتفع الحرارة ليوم أو يومين"، كما أن الأطفال قد يعانون من حرارة تصل إلى 40 درجة، تعقبها كحة شديدة تشبه نوبات الأزمات التنفسية.

وشدد رئيس لجنة الصحة على خطورة التجمعات في ظل انتشار الإنفلونزا، مؤكداً أن شخصًا واحدًا مصابًا كفيل بإصابة الجميع إذا كانوا متقاربين في مكان مغلق.

وبخصوص العلاج، أوضح حاتم ضرورة الالتزام بمخفضات الحرارة والالتهاب عند ظهور الأعراض، محذرًا من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية، فـ"المضاد الحيوي مش علاج للفيروسات" وفق قوله.

وأوضح أن مضادات الفيروسات يجب أن تُصرف فقط للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، ومنها: مرضى السدة الرئوية، والربو الشعبي، والتليف الرئوي، ومرضى السكري غير المنضبط، وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة عمومًا.