مظهر شاهين يفتح النار على أحمد مراد: تصريحاته سقطة فكرية وأخلاقية

أصدر الداعية مظهر شاهين، بيانا منذ قليل، للرد على الكاتب أحمد مراد عقب تصريحاته التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قال خلالها: "لو بعمل فيلم عن رسول كان هيبقى أسهل شوية، من فيلم الست، لأن أم كلثوم مش مجرد سيدة مصرية، هي سيدة عالمية وعربية".

وقال شاهين: إن تصريح هذا الكاتب الذي ادّعى أن "صناعة فيلم عن الرسول أسهل من صناعة فيلم عن أم كلثوم"، هو سقطة فكرية وأخلاقية، وتطاول مرفوض، وجهل فاضح لا يصدر إلا ممن لا يعرف قدر النبي محمدٍ صلى الله عليه وسلم ولا يدرك معنى القداسة.

وأضاف: إن النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم أعظم من أن يُقارن بفنان أو غيره، وأجلّ من أن يُختزل في معيار "سهولة فيلم وصعوبته". وهذا الكلام يكشف عن قصور في الوعي ومحاولة بائسة لافتعال ضوء إعلامي على حساب مقام النبوة.

وتابع: إن مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل مقارنة، وفوق كل مزايدة، ومن يتجرأ على مقامه الكريم بهذه الخفة إنما يُسقط نفسه ويُظهر ضحالة فكره قبل أن يمسّ المقام الشريف.

وختم بقوله: على كل من يتناول اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث بأدبٍ ووعيٍ واحترامٍ يليق بمقام من أرسله الله رحمة للعالمين.

