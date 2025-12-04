فرص عمل متاحة برواتب مُجزية.. التخصصات وخطوات التقديم

أعلنت وزارة العمل، عن إتاحة مجموعة كبيرة من الفرص الوظيفية الجديدة، بالتعاون مع عدد من الشركات العاملة في القطاعات الصناعية والإنشائية، وذلك من خلال مديريات العمل والإدارة العامة للتشغيل.

يأتي ذلك؛ في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران بتوفير فرص عمل لائقة للشباب وتعزيز التشغيل.

150 فرصة عمل جديدة بالتعاون بين مديرية عمل الجيزة وشركة "ناتورالي"

أكدت الوزارة، أنه بالتنسيق بين مديرية عمل الجيزة والإدارة العامة للتشغيل، تم توفير 150 فرصة عمل في شركة "ناتورالي" المتخصصة في تصنيع الأغلفة، ضمن جهود ربط الباحثين عن العمل باحتياجات السوق وتوفير بيئات عمل آمنة ومستقرة.

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، أن الوظائف المتاحة تشمل:

55 عامل إنتاج.

55 عامل تشغيل.

40 فني صيانة.

وأشارت إلى أن المزايا المقدمة للعاملين تشمل رواتب تصل إلى 7500 جنيه، إضافة إلى توفير مواصلات للعاملين، وتبدأ المقابلات غدًا الخميس 4 ديسمبر 2025 من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، وتستمر حتى اكتمال العدد، ويمكن التواصل عبر الرقم: 01096499473.

فرص عمل فنية بمشروع محطة الضبعة

في سياق متصل، أعلنت وزارة العمل، عن توفير مجموعة من الوظائف الفنية الجديدة بالتعاون مع شركة "تريست روسيم"، إحدى الشركات المنفذة لأعمال الإنشاءات بمحطة الضبعة النووية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران بزيادة فرص العمل في المشروعات القومية.

وتشمل الوظائف المتاحة:

300 لحّام (كهرباء – أرجون – CO₂)

500 فني تركيبات هياكل معدنية

300 مبيض محارة

وأعلنت الوزارة، أن الرواتب المقدمة تتراوح بين 13 ألفًا و40 ألف جنيه، وفقًا للخبرة واجتياز الاختبارات الفنية، إلى جانب توفير 3 وجبات يوميًا، وإقامة كاملة، ووسائل انتقال وتأمين اجتماعي وصحي.

وأوضحت مدير عام التشغيل، هبة أحمد، أن الاختبارات تُجرى من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا حتى 4 عصرًا، ويكون يوم التقديم هو نفسه يوم الاختبار، على أن يعمل المقبولون بنظام 24 يوم عمل و6 أيام راحة.

ويتم التقديم بمقر شركة "تريست روسيم" بالضبعة – بجوار كافيتريا الساحل الشمالي، وللاستعلام يمكن التواصل عبر الأرقام:

01029951811 – 01040988442.

1450 فرصة عمل جديدة بالتعاون مع شركة حسن علام للإنشاءات

أعلنت وزارة العمل عن توافر 1450 فرصة عمل بالتنسيق مع شركة حسن علام للإنشاءات للعمل بمحطة الضبعة للطاقة النووية.

وتشمل التخصصات:

400 حداد مسلح

400 نجار مسلح

200 عامل عادي

150 فورمجي خرسانة

300 نجار شدة معدنية

وتبدأ الرواتب من 10 آلاف جنيه للعمالة وتصل إلى 13 ألف جنيه للوظائف الفنية، مع توفير سكن للعاملين بالقرب من موقع المشروع ووسائل انتقال داخلية وثلاث وجبات يوميًا.

ويستمر التقديم لمدة 5 أيام بدءًا من الجمعة 28 نوفمبر 2025 عبر الرابط التالي، اضغط هنا، وللاستفسارات: 01271817923 – 01553700906.

