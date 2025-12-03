أكدت مصادر، أن فتح معبر رفح في اتجاه واحد يكرس من عملية تهجير الفلسطينيين.

وأضافت المصادر، أن عدم تشغيل المعبر في الاتجاهين يخالف بشكل صريح خطة الرئيس ترامب

جاء ذلك، بحسب نبأ عاجل، أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

