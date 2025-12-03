إعلان

مصادر: فتح معبر رفح باتجاه واحد يكرس عملية تهجير الفلسطينيين ويخالف خطة "ترامب"

كتب : محمد أبو بكر

06:32 م 03/12/2025

فتح معبر رفح باتجاه واحد يكرس من عملية تهجير الفلس

أكدت مصادر، أن فتح معبر رفح في اتجاه واحد يكرس من عملية تهجير الفلسطينيين.

وأضافت المصادر، أن عدم تشغيل المعبر في الاتجاهين يخالف بشكل صريح خطة الرئيس ترامب

جاء ذلك، بحسب نبأ عاجل، أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

فتح معبر رفح باتجاه واحد عملية تهجير الفلسطينيين خطة ترامب بشأن السلام في غزة تشغيل المعبر في الاتجاهين

