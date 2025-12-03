أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أنه التقى بالفنانة إلهام شاهين؛ لإقامة لإعادة عرض "زيارة السيدة العجوز"، للكاتب العالمي فريدريش دورينمات، الذي قدمته الفنانة سناء جميل مع جميل راتب.

واقترح وزير الثقافة على الفنانة إلهام شاهين تقديم (أو إعادة تقديم) المسرحية بالاشتراك مع الفنان حسين فهمي على خشبة (أو مسرح) الدار (أو دار) الأوبرا المصرية لمدة أسبوع.

وافتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة مسرح قصر ثقافة الغردقة مساء الأحد الماضي بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشاملة التي حولته إلى منارة فنية وثقافية جديدة على ساحل البحر الأحمر.

اقرأ أيضاً:

انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة

الأحد المقبل.. وزير الصحة يشهد القرعة العلنية لأعضاء البعثة الطبية للحج

انخفاض جديد بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة