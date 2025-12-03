إعلان

"العربية للتصنيع" توقِّع مذكرة تفاهم مع شركة صينية كبرى لتوطين تكنولوجيا الصناعات الدفاعية

كتب : محمد سامي

02:47 م 03/12/2025
قالت الهيئة العربية للتصنيع، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها وقعت مذكرةً للتفاهم مع شركة "ورك شوب تكنولوجي" الصينية.

وأكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ، خلال فاعليات التوقيع، اهتمام الهيئة بتعزيز التعاون مع الشركة الصينية؛ لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في عدد من مجالات الصناعات الدفاعية.


وأوضح عبد اللطيف، خلال التوقيع الذي وقعه عن الهيئة العربية للتصنيع اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، أنه من المقترح بحث عدة موضوعات أخرى للتعاون المشترك، بالاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع.

وأعرب كبار مسؤولي الشركة الصينية عن تقديرهم واعتزازهم بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، موضحين أنهم يتطلعون لتعزيز التعاون المشترك مع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.

العربية للتصنيع شركة صينية توطين تكنولوجيا الصناعات الدفاعية

