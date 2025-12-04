أعلنت وزارة الصحة والسكان، فوز قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، بالمركز الأول في جائزة التميز الحكومي العربي "الدورة الرابعة 2025" عن فئة "أفضل مبادرة عربية لتطوير القطاع الحكومي"، تقديرًا لمشروع ميكنة منظومة التطعيمات الشاملة الذي يُعد نموذجًا رائدًا على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة لرؤية القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع ملف الصحة على رأس أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية لضمان وصول خدمات التطعيم بدقة وسرعة لكل مواطن ومقيم على أرض مصر.

ووجه الوزير، الشكر لفريق عمل قطاع الطب الوقائي، ولمركز المعلومات بوزارة الصحة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والشركاء الدوليين الذين ساهموا في إنجاز هذا المشروع الوطني الضخم.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن برنامج التطعيمات الموسع ساهم بشكل مباشر في تحقيق إنجازات تاريخية، أبرزها حصول مصر على شهادة ذهبية من منظمة الصحة العالمية كأول دولة في إقليم شرق المتوسط تحقق أهداف القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي "ب" إلى جانب خلو مصر تمامًا من شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية والتيتانوس الوليدي.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، أن المنظومة الجديدة نجحت في ربط أكثر من 5,000 وحدة صحية ومركز تطعيم بشبكة إلكترونية موحدة، مع تفعيل نظام تنبيهات ذكية عبر رسائل نصية للأمهات لتذكيرهن بمواعيد تطعيم أطفالهن، مما وفر بيانات دقيقة ولحظية تمكّن صانعي القرار من التخطيط الاستراتيجي المبني على الأدلة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن هذا الفوز يمثل إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل الدولة المصرية في تطوير القطاع الصحي والتحول الرقمي، وأنها ماضية في استكمال مسيرة التميز لتحقيق المزيد من الريادة الإقليمية والعالمية في مجال الصحة العامة.

