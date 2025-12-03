أحدث 19 صورة لتطوير حديقة الحيوان.. تفاصيل جديدة تظهر لأول مرة

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اليوم، الموقف التنفيذي لأعمال تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، مؤكداً أن المشروع سيحول الحديقتين إلى أيقونة ترفيهية وتعليمية رائدة تعود بهما إلى مكانتهما الإقليمية والدولية، ليصبح الموقع أكبر متنفس أخضر مفتوح في قلب المحافظة.

وقال المحافظ إن المشروع يُنفَّذ وفق رؤية شاملة تستلهم نماذج الحدائق العالمية المفتوحة، بما يضمن تجربة ترفيهية وتعليمية غير مسبوقة للزوار، مشيراً إلى ما تضمه الحديقتان من مساحات خضراء واسعة ومناطق ترفيهية سيتم تطويرها بأحدث المعايير الدولية.

وجاءت تصريحات النجار خلال جولة موسعة لمتابعة نسب الإنجاز، حيث استعرض مكونات المشروع مع محمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة "حدائق" المسؤولة عن تطوير وتشغيل الحديقتين. وشدد المحافظ على دعم المحافظة الكامل للشركة المنفذة وتذليل أي عقبات لضمان الالتزام بالجدول الزمني.

وبحسب بيان، أوضح النجار أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت أعمال البنية التحتية وشبكات المياه والصرف وترميم أكثر من 90% من المباني الأثرية، مؤكداً أن هذه الأعمال تمثل قاعدة أساسية للبدء في تطوير مناطق عرض الحيوانات.

وفي إطار تنظيم الحركة المرورية المتوقعة عقب الافتتاح، كشف المحافظ عن تخصيص ساحات انتظار خارج الحديقتين وفي محيطهما، بما يُسهم في منع التكدس وتوفير مسارات دخول وخروج آمنة للزائرين.

وخلال جولته، تفقد المحافظ المسارات والممرات الجديدة والتصميمات الجاري تنفيذها، والتي تعتمد على رؤية متكاملة لخلق بيئات طبيعية مفتوحة للحيوانات بعيداً عن النمط التقليدي للأقفاص، بما يوفر تجربة مشاهدة تفاعلية ومريحة وفقاً للمعايير العالمية.

كما اطلع النجار على خطة التشغيل التي تضم إنشاء ثلاثة مراكز تعليمية متخصصة في علوم الأحياء والدراسات البيئية، وتعيين 60 مهندساً زراعياً، إضافة إلى إنشاء مستشفى بيطري وصيدلية مرخّصة ووحدات طبية للحيوانات، بجانب منظومة رقمية متطورة تشمل بيع التذاكر إلكترونياً وتطبيقات إرشادية للزوار وشبكة كاميرات مراقبة.

وبين المحافظ أن دمج حديقة الحيوان (86 فدانًا) وحديقة الأورمان (28 فدانًا) يتيح نطاقًا بيئيًا واسعًا ومتكاملاً يعزز القيمة الجمالية والترفيهية للموقع، ويوفر تجربة أكثر تنوعًا للزوار.

من جانبه، أوضح محمد كامل أن خطة التطوير تشمل استقدام 118 فصيلة جديدة من الحيوانات، بينها أربعة أسود وثلاثة نمور تصل للمرة الأولى، إضافة إلى استيراد 362 حيوانًا جديدًا لتعزيز التنوع البيولوجي. وأكد أن وفداً من رابطة الاتحاد الأفريقي زار المشروع وأشاد بالتزامه بأفضل الممارسات الدولية، مع الحفاظ على الطابع التاريخي للحديقة.

جاءت الجولة بحضور اللواء ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات، وعدد من مسؤولي شركة "حدائق"، إلى جانب خبراء واستشاريين متخصصين في حدائق الحيوان.