استشاري تغذية تحذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات على معدة فارغة

قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بجامعة القاهرة، إن توقيت تناول الطعام عامل كبير يؤثر على صحة الإنسان.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، أن العسل يمنع تمامًا عن الأطفال تحت سن عام واحد لخطورة التسمم، كما يجب إدخال الأطعمة للرضع دون 6 أشهر بالتدريج وبكميات قليلة جدًا.

وأضافت أن سبب هذا التحذير هو أن الجهاز الهضمي للرضع يكون حساسًا، وأن الجهاز المناعي لا يكتمل نموه إلا بعد عمر الـ6 أشهر.

وتابعت محذرة من تناول الحليب على معدة فارغة، لأنه يزيد من حموضة المعدة، كما أن الشعور بالتعب بعده قد يدل على عدم تحمل اللاكتوز (إنزيمات الحليب).

وأشارت إلى ضرورة تجنب تناول الأطعمة الدسمة في وقت متأخر من الليل لتجنب خطر تصلب الشرايين، كما أن أفضل وقت لتناول الفاكهة هو بين وجبتي الإفطار والغداء.

وشددت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، على عدم شرب القهوة على معدة فارغة، والاكتفاء بفنجان إلى ثلاثة كحد أقصى خلال اليوم للحفاظ على الصحة.

اقرأ أيضًا:

موعد تطبيق زيادة غرامة السرعة الجديدة.. قريطم يكشف التفاصيل

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة إبريل 2026.. الشروط والموعد والأوراق المطلوبة

"إعلام الوزراء" يوضح حقيقة بيع مصانع الغزل والنسيج بعد "مليارات تطويرها"