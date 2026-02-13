إعلان

مصادرة 10 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة

كتب : مصراوي

01:40 م 13/02/2026

ضبط دقيق مدعم أرشيفية

10 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم حصيلة حملات قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن خلال 24 ساعة.

حملات مكبرة شنتها الأجهزة المعنية لضبط الجرائم التموينية التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

دقيق دقيق مدعم التموين حملة تموينية

