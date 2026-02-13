مصادرة 10 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة

10 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم حصيلة حملات قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن خلال 24 ساعة.

حملات مكبرة شنتها الأجهزة المعنية لضبط الجرائم التموينية التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.