ضبط 67 سائقا لتعاطيهم مواد مخدرة على الطريق

كتب : مصراوي

01:38 م 13/02/2026

تحليل المخدرات لسائقي أتوبيسات النقل الجماعي

حرر رجال الإدارة العامة للمرور 107 آلاف مخالفة متنوعة وفحص 1258 سائقا تبين إيجابية 59 حالة تعاطي مخدرات منهم خلال حملات مكبرة كافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الحملات المرورية والانضباطية بالطريق الدائرى الإقليمى عن ضبط 710 مخالفات مرورية متنوعة وفحص 115 سائقا تبين إيجابية 8 حالات لتعاطيهم المواد المخدرة.

وشملت الجهود ضبط 7 محكوم عليهم بإجمالى 12 حكما والتحفظ على 3مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

الداخلية المرور سائق حملات مرورية مخدرات

