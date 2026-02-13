"العربية اطبقت".. جثة و12 مصابًا في حادث انقلاب على صحراوي المنيا (صور)

المنيا - جمال محمد:

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الجمعة، حادث انقلاب ميكروباص، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين بكسور وجروح متفرقة.

تلقت مديرية أمن المنيا إخطارًا بالحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلى المستشفى.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص مجهول الهوية في العقد الخامس من عمره، بينما أصيب كل من: هشام محمود كمال (3 سنوات)، محمد عيد صابر (32 سنة)، عمرو الغول السيد (13 سنة)، والده الغول سيد (45 سنة)، أحمد هلال عبد العال (9 سنوات)، كريم شوقي عبد النعيم (27 سنة)، علاء محمود محمد (30 سنة)، حمدان عبد الرحمن محمود (27 سنة)، محمود كمال سالم (10 سنوات)، هناء محمد السيد (45 سنة)، سيد كمال سالم (5 سنوات)، وشخص آخر مجهول الهوية.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق في ملابسات الحادث.