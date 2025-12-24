هل أم كلثوم كانت بخيلة؟.. محمود سعد يعلق على فيلم "الست"

كتب أحمد العش:

تحدث الإعلامي محمود سعد عن فيلم الست الذي يجسد شخصة الراحلة أم كلثوم، مشيرًا إلى أن بعض الشباب الذين لم يعرفوا السيدة أم كلثوم أو لم يحبوا أعمالها، قد يجدون الفيلم فرصة للتعرف عليها وتقدير موهبتها، مضيفًا أن أم كلثوم ستظل رمزًا أصيلًا في تاريخ الموسيقى العربية بفضل صوتها الفريد وأسلوبها المميز، موضحًا أنه استمع مؤخرًا لأغنية "عودت عيني" وانبهار بجمالها ودقتها الموسيقية.

وأشار سعد خلال بث مباشر عبر قناته الرسمية على يوتيوب، إلى أن حياة أم كلثوم كانت مليئة بالقصص الإنسانية والشخصية، مثل اهتمامها بالآخرين وتعاونها مع الشعراء والملحنين والمثقفين، واستثمارها لموهبتها في تقديم أفضل ما عندها للجمهور.

وتحدث عن بعض القصص المعروفة عنها، مثل: تعاملها بخفة ظل ولطف مع الفنانين والكتاب الذين تعاونت معهم، بما يعكس شخصيتها الكريمة والمتفانية.

وتطرق محمود سعد أيضًا إلى رأي الجمهور حول فترة تفضيلهم في مسيرة أم كلثوم، موضحًا أن كل مرحلة من الستينات وحتى التسعينات تحمل طابعها الخاص وتبرز موهبتها بشكل مختلف، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لأم كلثوم تكمن في قدرتها على الجمع بين الصوت الرائع، والذكاء، والحس الفني، وحب الجمهور، بعيدًا عن أي افتراءات أو شائعات حول شخصيتها المالية أو عاطفية.

ونفى الإعلامي كل ما يشاع عن الست أم كلثوم من افتراءات حول كونها بخيلة، مشيرًا إلى أنها كانت شخصية عطوفة وكريمة جدًا وذات ذوق وإحساس عالي مثلما كانت أغانيها وأعمالها الفنية بالضبط.

وأشار سعد إلى أن التقدير لأم كلثوم لا يقتصر على كبار السن، فهناك شباب يتابعون أعمالها بحماس، ويستمعون لأغانيها بدقة، ويحفظونها عن ظهر قلب، مؤكدًا أن الفيلم فرصة لتقريب هذا الجيل من الإرث الفني الكبير لها.

اقرأ أيضًا:

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية

الممنوعات والتذاكر.. ننشر مدونة ضوابط زيارة المتحف المصري الكبير

وزير السياحة: لا توجد كوتة لزيارات المصريين والأجانب لـ"المتحف الكبير"