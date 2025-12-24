مستشار رئيس الوزراء: المواطن هو البطل الحقيقي في معركة بناء الدولة

كتبت داليا الظنيني:

قال الكاتب الصحفي هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن المقال الأخير للدكتور مصطفى مدبولي حول المشهد الاقتصادي، جاء ليؤكد بوضوح أن المواطن المصري هو من تحمل العبء الأكبر والنتائج الصعبة للمرحلة الماضية، وذلك في سبيل وضع القواعد الراسخة لبناء الدولة المصرية الحديثة.

وأوضح يونس خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن رئيس الحكومة استعرض بشفافية كاملة مسار الأوضاع منذ عام 2014، ملقياً الضوء على التحديات الجسيمة التي واجهت الدولة عقب ثورتين، بما في ذلك ملف العشوائيات الشائك وأزمات انقطاع التيار الكهربائي التي كانت تؤرق حياة المصريين حينها.

وأضاف أن ثمار المشروعات القومية والشراكات مع القطاع الخاص تجلت في تراجع ملحوظ لمعدلات البطالة، حيث انخفضت من 13% في عام 2013 لتصل إلى 6.2% حاليا، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز تحقق رغم الزيادة السكانية الكبيرة التي تجاوزت 22 مليون نسمة، ومؤكدا أن استمرار هذه المشروعات سيضمن بقاء معدلات البطالة في اتجاه نزولي.

واستشهد هاني يونس في سياق رده على الانتقادات الموجهة لقطاع الطرق والكباري، بموقف واقعي جمعه بمواطنين في إحدى قرى المنوفية، إذ تساءل أحدهم بلهجة عاتبة: "هل سنأكل طرقاً وكباري؟"، وذلك تزامناً مع موجة ارتفاع الأسعار.

واستكمل يونس حديثه موضحا فلسفة الدولة في هذا الشأن، إذ قال إنه أكد للمواطن حينها أن المصانع والمشروعات الكبرى لا يمكن أن تقوم أو تنجح بدون بنية تحتية وطرق مؤهلة تضمن أمان وسرعة نقل البضائع والعمال، وضرب له مثلاً بابنه الذي يعمل في مدينة 6 أكتوبر؛ فبينما كانت الرحلة من المنوفية تستغرق سابقا نحو 3 ساعات ونصف، اختصر "الدائري الإقليمي" هذا الزمن إلى ساعة واحدة فقط، مما يوفر الوقت والجهد ويخدم العملية الإنتاجية بشكل مباشر.