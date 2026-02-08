إعلان

الأوقاف: زخارف مدخل المسجد العباسي بشبين الكوم أصلية ولم يطرأ عليها تغيير

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

09:54 م 08/02/2026
    الأوقاف زخارف مدخل المسجد العباسي بشبين الكوم أصلية ولم يطرأ عليها تغيير (4)
    الأوقاف زخارف مدخل المسجد العباسي بشبين الكوم أصلية ولم يطرأ عليها تغيير (3)
    الأوقاف زخارف مدخل المسجد العباسي بشبين الكوم أصلية ولم يطرأ عليها تغيير (2)

أعلنت وزارة الأوقاف، أن الزخارف والخطوط الهندسية الموجودة على كتلة مدخل المسجد العباسي بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أصلية وتعود إلى تاريخ إنشاء المسجد، ولم يطرأ عليها أي تعديل خلال أعمال الترميم الأخيرة.

وأشارت الوزارة في بيان له، اليوم، إلى أنه تمت معاينة المسجد ميدانيًّا بمعرفة السيد اللواء نبيل محمد عراقي - مساعد وزير الأوقاف للشئون الهندسية؛ للتأكد من سلامة الأعمال المنفذة ومطابقتها للضوابط الأثرية والمعمارية.

وأضافت أن أعمال الترميم والصيانة نُفذت على نفقة وزارة الأوقاف، وتحت إشراف الجهات المختصة، ووفقًا لأحكام قانون حماية الآثار رقم (١١٧) لسنة ١٩٨٣، مؤكدة أن جميع الزخارف المتداولة هي ذاتها القائمة منذ إنشاء المسجد وتسجيله ضمن عداد الآثار الإسلامية والقبطية.

وشددت الوزارة على حرصها الكامل على صون المساجد الأثرية والحفاظ على طابعها التاريخي، داعية إلى تحري الدقة في تداول المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية.

