شهدت ليلة الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أعلى من المعدل الطبيعي بـ10 درجات.. الأرصاد تكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة حاليًا يرجع إلى تغيرات كبيرة في منظومة التوزيعات الضغطية، مشيرة إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية قادمة من الصحراء الغربية مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

صيامك قد يتحول من نعمة إلى نقمة.. نصائح لإفطار رمضاني صحي متكامل

حذر الدكتور مجدي نزيه استشاري التثقيف الغذائي من نظام "الوجبة العنيفة" المليئة بالدسم والمقليات فور الأذان، مؤكدًا أن الصائم يضع جسده في اختبار ثقيل ومفاجئ يتنافى مع القواعد العلمية السليمة.

وقال نزيه، خلال لقائه مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن اليوم الرمضاني يجب أن يشتمل على أربع وجبات بدلاً من وجبتين، منتقدًا تحويل الصيام لواقع "الوجبة الممتدة" من الفطور حتى السحور، وهو ما يحول النعمة الصحية إلى نقمة طبية تمامًا.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ضياء داوود: لا توجد حياة سياسية في مصر.. والأحزاب "مصنوعة" -(فيديو)

قال النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن المعارضة في الفترة من 2020 حتى 2025 كانت محدودة جدًا، موضحًا أن عدد النواب الفعليين المعارضين داخل البرلمان لم يكن يزيد عن 20 نائبًا، مضيفًا: "كانت معارضة ماتقدرش تعمل حاجة، لكن تقدر تعمل اشتباك.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مدبولي باقٍ ورحيل 8 وزراء فقط.. لميس الحديدي تكشف ملامح التعديل الوزاري المرتقب

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن التعديل الوزاري المرتقب بات وشيكًا، مشيرة إلى أن مجلس النواب سيعقد جلسة عامة الثلاثاء المقبل في الواحدة ظهرًا، وكل التوقعات تشير إلى أنها مخصصة لإقرار التعديل، مع حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الأربعاء.

وقالت "الحديدي"، خلال برنامجها "الصورة" على قناة "النهار": "تعديل وليس تغييرًا وزاريًا"، مؤكدة أن جميع التوقعات وبنسبة 99% تشير إلى بقاء الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه، وأن هذا سيكون أول تعديل على حكومته الثانية المشكلة في يوليو 2024 بعد استقالة الحكومة السابقة عقب الانتخابات الرئاسية.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وزير الإسكان يتابع موقف شقق منخفضي الدخل في 4 مدن جديدة

قال بيان صادر عن وزارة الإسكان، إن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تابع، مستجدات الموقف التنفيذي للوحدات السكنية لمنخفضي الدخل بـ"سكن كل المصريين" بمدن: العبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وملوي الجديدة، وحدائق العاشر من رمضان، شاملة أعمال المرافق الأساسية والطرق والخدمات للمستفيدين من تلك الوحدات.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا