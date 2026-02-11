إبراهيم عيسى عن التعديل الوزاري: لا يهتم به إلا الخطيب - فيديو

كتب– أحمد العش:

قال الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى أن التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لم يلفت انتباه الشارع العام، معتبرًا أن الشخص الوحيد الذي يمكن أن يكون معنيًا به بشكل مباشر هو الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وذلك على خلفية تعيين الكابتن جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة.

وأوضح "عيسى" خلال فيديو عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أن عدم تجديد الثقة في حكومة مدبولي لم يكن بهدف إحداث تغيير جوهري داخلها، متسائلًا عن جدوى التعديل في ظل الأوضاع الراهنة، قبل أن يشير إلى أن الاهتمام الحقيقي بالتعديل يتركز في وزارة الشباب والرياضة تحديدًا، بسبب ارتباط الوزير الجديد بتاريخ رياضي وإداري مع النادي الأهلي ورئيسه الحالي.

وأشاد الكاتب الصحفي، بالسيرة الرياضية للكابتن جوهر نبيل، مؤكدًا أنه أحد أبطال كرة اليد في مصر، وقائد سابق للمنتخب الوطني، وواحد من أبرز نجوم جيله، كما أنه ينتمي للنادي الأهلي "قلبًا وقالبًا"، على حد قوله، ولا خلاف على أهلاويته أو تاريخه داخل النادي.

إلا أن "عيسى" أشار إلى ما وصفه بـ"الإرث السلبي" في العلاقة بين جوهر نبيل ومجلس إدارة الأهلي الحالي، موضحًا أن الوزير الجديد كان عضوًا في قائمة محمود الخطيب خلال انتخابات النادي عام 2017، قبل أن ينسحب أو يتخذ موقفًا مغايرًا خلال المعركة الانتخابية، وهو ما ترتب عليه، حسب قوله، إقصاء كامل له من المشهد داخل مجلس الإدارة عقب فوز الخطيب.

وأضاف أن الأزمة الحقيقية لا تكمن في شخص الوزير الجديد، وإنما في كيفية تعاطي الوسط الرياضي مع أي قرار قد يتخذه، متسائلًا عما إذا كان جوهر نبيل سيتمكن من تطبيق القانون على جميع الأندية دون مجاملة أو تصفية حسابات، أم أنه سيظل محاصرًا باتهامات جاهزة بالانتقام من مجلس إدارة الأهلي.

وأكد أن تعيين وزير للشباب والرياضة لديه تاريخ صراعي مع أكبر نادٍ في مصر يضعه أمام اختبار صعب، محذرًا من تسييس القرارات الرياضية أو تحويلها إلى معارك شخصية، داعيًا إلى الالتزام الكامل بالقانون باعتباره الضامن الوحيد للاستقرار في المشهد الرياضي.

واختتم الإعلامي إبراهيم عيسى، حديثه بالتأكيد على أن الأيام المقبلة ستكون كاشفة لطبيعة العلاقة بين وزير الرياضة الجديد ورئيس النادي الأهلي، متمنيًا ألا تتحول الخلافات القديمة إلى عبء على الوزارة أو سبب لاضطراب الساحة الرياضية، قائلاً: "الله في عون كابتن جوهر نبيل، والله في عون كابتن محمود الخطيب، لأن القادم يبدو أكثر تعقيدًا مما يظن البعض".