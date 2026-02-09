إعلان

طارق عبدالعزيز رئيسًا لبرلمانية حزب الوفد بمجلس الشيوخ

كتب : عمرو صالح

08:34 م 09/02/2026

النائب الدكتور طارق عبدالعزيز

أعلنت الهيئة العليا لحزب الوفد بالإجماع إسناد رئاسة الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ إلى النائب الدكتور طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ عن الحزب.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة اليوم لمناقشة خطة الوفد خلال الفترة المقبلة على المستويين الإداري والتنظيمي، في إطار ترتيب أوضاع الحزب والاستعداد للاستحقاقات القادمة.

الدكتور طارق عبدالعزيز مجلس الشيوخ رئيس برلمانية حزب الوفد

