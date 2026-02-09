طارق عبدالعزيز رئيسًا لبرلمانية حزب الوفد بمجلس الشيوخ

أعلنت الهيئة العليا لحزب الوفد بالإجماع إسناد رئاسة الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ إلى النائب الدكتور طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ عن الحزب.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة اليوم لمناقشة خطة الوفد خلال الفترة المقبلة على المستويين الإداري والتنظيمي، في إطار ترتيب أوضاع الحزب والاستعداد للاستحقاقات القادمة.

اقرأ أيضًا:

وصول الرئيس السيسي إلى أبوظبي

ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة وتحذيرات من الأتربة

اليوم.. رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة"