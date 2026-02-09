الجيش الكونغولي: متمردون يقتلون 20 شخصا على الأقل بشرق البلاد

(أ ب)

قتل متمردون مدعومون من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" 20 شخصا على الأقل في نهاية الأسبوع في قرية بشرق الكونغو، حسبما قال الجيش اليوم الاثنين.

وقال الكولونيل آلان كيويوا ميتيلا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) عبر الهاتف إن الهجوم الذي شنته القوات الديمقراطية المتحالفة وقع في وقت مبكر أول أمس السبت في قرية مامبيمبي-إيسيجو في إقليم لوبيرو بمقاطعة شمال كيفو.

ولم يصدر أي تعليق على الفور من القوات الديمقراطية المتحالفة.

وقال ميتيلا إن الهجوم تسبب في نزوح جماعي للسكان وتفاقم الوضع الإنساني المتدهور بالفعل.

وأفاد نشطاء في مجال حقوق الإنسان بالمنطقة إن المتمردين هاجموا العديد من المزارعين في الحقول قبل شن هجومهم على المدنيين باستخدام السكاكين والأسلحة النارية.

وقال كينوس كيتوا، رئيس المجتمع المدني في منطقة بابير "هذه الحصيلة لا تزال مؤقتة لأن العديد من المدنيين لا يزالون مفقودين". وانتقد العدد القليل من جنود الجيش الكونغولي في المنطقة.