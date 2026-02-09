إعلان

استشاري تغذية: "الاعتدال" هو سر الصحة في شهر الصيام

كتب : حسن مرسي

08:32 م 09/02/2026

تعبيرية

أكد الدكتور عماد سلامة، استشاري التغذية، أن شهر رمضان يمثل فرصة استثنائية لتنقية الجسم وتعزيز الصحة، محذرًا في الوقت ذاته من الوقوع في فخ الإسراف في الطعام بعد الإفطار، والذي يحول دون تحقيق الغاية الصحية المرجوة من الصيام.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الفهم الصحيح للصيام لا يعني تعويض ساعات الانقطاع بتكديس الطعام، بل التحكم في الكمية والنوعية.

وأضاف أن الأبحاث العلمية تدعم مبدأ "الاعتدال" كنقطة ارتكاز للصحة، مشيرًا إلى أن ملء ثلث المعدة فقط أثناء الإفطار هو الأمثل لتحسين وظائف الأعضاء وتجنب المشكلات الصحية، بينما يؤدي الامتلاء الزائد إلى إرباك الجهاز الهضمي وتراكم الدهون.

وتابع أن فلسفة الصيام في جوهرها تدريب على ضبط النفس وتطهير للجسد والروح معًا، وليس مجرد تغيير في مواعيد الوجبات.

وشدد استشاري التغذية على أن سر الحفاظ على الصحة خلال الشهر الكريم يكمن في التزام مبدأ الاعتدال والتوازن الغذائي، معتبرًا أن الإفراط في تناول الطعام لا يضر بالصحة الجسدية فحسب، بل يتناقض أيضًا مع الحكمة الروحية والتربوية لشهر رمضان.

وأكد الدكتور عماد سلامة، استشاري التغذية، أن اتباع هذه النصيحة يمكن أن يحول الشهر الفضيل إلى محطة حقيقية للتجديد الصحي والذهني.

صيام رمضان استشاري تغذية الإسراف في الطعام

