"الجبهة الوطنية" يوافق على تعديلات "المهن الرياضية".. ويطالب بشعبة للتسويق الرياضي

كتب : نشأت علي

12:49 م 22/12/2025

النائب محمود مسلم

أعلن النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد.

وأكد مسلم، في كلمته، أن هذه التعديلات تأتي لمواكبة التطورات الأكاديمية والمهنية المتلاحقة في المجال الرياضي، مشيدًا بجهود لجنة الشباب والرياضة في إعداد التقرير، تزامنًا مع انطلاق أولى مباريات منتخب مصر اليوم، معربًا عن تمنياته للفراعنة بالتوفيق.

ووجه مسلم تساؤلًا جوهريًّا لوزير الشباب والرياضة حول غياب "شعبة التسويق الرياضي" ضمن التخصصات الحالية، مؤكدًا أنه لا يمكن تصور منظومة رياضية حديثة دون وجود تسويق احترافي يدير مواردها، مطالبًا بضرورة استحداث شعب جديدة تتواكب مع المتغيرات العالمية؛ مثل تحليل الأداء الرياضي.

وشدد مسلم على ضرورة قيام المجلس الأعلى للجامعات بمراجعة الشهادات والدراسات المتخصصة؛ لضمان جودة الكوادر المنضمة إلى النقابة؛ بما يحقق الانضباط المهني المطلوب.

ويهدف مشروع القانون الذي استعرضه تقرير اللجنة البرلمانية إلى معالجة الفجوة بين الواقع الأكاديمي والتشريعات القديمة؛ حيث تضمنت التعديلات أن يُستبدل بمسمى "التربية الرياضية" عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية"؛ لتوحيد المصطلحات القانونية للمؤهلات العلمية.

وشملت التعديلات نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة المعادلة للدرجات العلمية إلى وزارة الشباب والرياضة، شريطة أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات؛ لضمان أعلى معايير الاعتماد الأكاديمي والمهني.

محمود مسلم الهيئة البرلمانية حزب الجبهة الوطنية التسويق الرياضي

