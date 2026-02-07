إعلان

أميرة صابر: أطفال يفقدون حياتهم لعدم توافر نقل الجلد - (فيديو)

كتب : مصراوي

06:51 م 07/02/2026

النائبة أميرة صابر

كتب- أحمد عبدالمنعم:
علقت النائبة أمير صابر عضو مجلس الشيوخ على الاقتراح برغبة التي تقدمت به إلى المجلس والخاص بتأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتسهيل إجراءات التبرع بالجلد بها بعد الوفاة.

وقالت "صابر" في بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عندنا فجوة كبيرة في التطبيق بقالها أكثر من 17 سنة" موضحة أن اليوم كان من أصعب الأيام بعد أن تلقيت العديد من الاتصالات أبكاني منهم اتصال لأم قالت متخدوش بس خلدي خدوني كلي لأني فقدت ابني وأختي في حريق كبير ومحدش قدر ينقذهم".

وأضافت: "أرجعوا للأرقام في المستشفيات الجامعية زوروها وشوفوا فيها كام مواطن مصري وطفل يا بيفقدوا حياتهم يا بيعيشوا طول عمرهم مشوهين لأن معندناش القدرة على نقل الجلد".

وتابعت: "لو عندنا النهاردة بنك وطني للأنسجة البشرية هنقدر بشكل كبير اننا نوفر فرصة لهؤلاء المرضى".

أميرة صابر نقل الجلد مستشفى أهل مصر التبرع بالجلد

