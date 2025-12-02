إعلان

وزير الري: ملتزمون بالعمل بشكل وثيق لخدمة قضايا المياه والمناخ بالقارة الإفريقية

كتب : مصراوي

08:48 م 02/12/2025

الدكتور هاني سويلم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الرباط - أ ش أ:

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، التزام مصر بالعمل بشكل وثيق مع السنغال وجميع الدول الأعضاء بمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)، لخدمة قضايا المياه والمناخ بالقارة الإفريقية.. معربا عن خالص تقديره لقيادة السنغال المحورية للمجلس.

جاء ذلك خلال لقاء لوزير الري مع وزير المياه والصرف الصحي بجمهورية السنغال شيخ تيديان دايي، بحضور سفير مصر لدى المغرب أحمد نهاد عبداللطيف، على هامش فعاليات "الكونجرس العالمي التاسع عشر للمياه" المنعقد بالمملكة المغربية، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر والسنغال في مجال المياه.

وتم خلال اللقاء، بحث الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، حيث أعرب الدكتور سويلم عن تقديره للتنسيق المستمر بين مصر والسنغال في مختلف الفعاليات الدولية المعنية بالمياه والمناخ، بما يسهم في صياغة أجندة المياه العالمية، حيث تضطلع السنغال بدور قيادي بوصفها الدولة المشاركة في استضافة المؤتمر، بالتزامن مع حرص مصر على رئاسة أحد الحوارات التفاعلية بالمؤتمر.. مؤكدا التزام مصر الكامل بالعمل على إنجاح هذا المؤتمر الهام.

كما تمت مناقشة الإعداد للاجتماع المزمع عقده في السنغال للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، بما يضمن اتساق مخرجات هذا الاجتماع مع خارطة الطريق المؤدية لعام 2026.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور هاني سويلم وزير الري قضايا المياه والمناخ بالقارة الإفريقية مجلس وزراء المياه الأفارقة وزير المياه بجمهورية السنغال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر .. التفاصيل
حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
عاجل| بوتين يحذّر أوروبا من شن حرب على روسيا.. ويؤكد: لن يبقى أحد للتفاوض