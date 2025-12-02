الرباط - أ ش أ:

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، التزام مصر بالعمل بشكل وثيق مع السنغال وجميع الدول الأعضاء بمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)، لخدمة قضايا المياه والمناخ بالقارة الإفريقية.. معربا عن خالص تقديره لقيادة السنغال المحورية للمجلس.

جاء ذلك خلال لقاء لوزير الري مع وزير المياه والصرف الصحي بجمهورية السنغال شيخ تيديان دايي، بحضور سفير مصر لدى المغرب أحمد نهاد عبداللطيف، على هامش فعاليات "الكونجرس العالمي التاسع عشر للمياه" المنعقد بالمملكة المغربية، حيث تم التباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين مصر والسنغال في مجال المياه.

وتم خلال اللقاء، بحث الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، حيث أعرب الدكتور سويلم عن تقديره للتنسيق المستمر بين مصر والسنغال في مختلف الفعاليات الدولية المعنية بالمياه والمناخ، بما يسهم في صياغة أجندة المياه العالمية، حيث تضطلع السنغال بدور قيادي بوصفها الدولة المشاركة في استضافة المؤتمر، بالتزامن مع حرص مصر على رئاسة أحد الحوارات التفاعلية بالمؤتمر.. مؤكدا التزام مصر الكامل بالعمل على إنجاح هذا المؤتمر الهام.

كما تمت مناقشة الإعداد للاجتماع المزمع عقده في السنغال للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، بما يضمن اتساق مخرجات هذا الاجتماع مع خارطة الطريق المؤدية لعام 2026.