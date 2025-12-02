إعلان

"الأعلى للإعلام": انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الـ 13 للإعلاميين الأفارقة

كتب : مصراوي

06:32 م 02/12/2025

الدورة التدريبية الـ 13 للإعلاميين الأفارقة

كتب- عمرو صالح:
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية التخصصية رقم (13) للإعلاميين الأفارقة الناطقين بالفرنسية بالتعاون مع وزارة الخارجية، بحضور المستشار وليد محمود، عضو الأمانة العامة بالمجلس، وأمال عبدالمطلب، مدير عام مركز التدريب.

تعقد الدورة على مدار أسبوعين خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 11 ديسمبر 2025، بمشاركة 14 إعلامياً من دول غينيا كوناكري والكونغو الديمقراطية ومالي وجيبوتي وتشاد.

يشمل البرنامج التدريبي عددًا من المحاضرات التي يقدمها خبراء في مجال استخدام الذكاء الإصطناعي، بالإضافة إلى عدد من الزيارات الميدانية لبعض الأماكن السياحية والحضارية في مصر.

