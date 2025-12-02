تقدَّم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجَّه إلى الحكومة ممثَّلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إجراءات حماية صحة الطلاب داخل المدارس، مع بداية فصل الشتاء وزيادة انتشار الفيروسات التنفسية.

وأوضح حسين أن الحكومة، ممثَّلة في وزارة الصحة والسكان، أكدت مرارًا خلال الفترة الأخيرة عدم ظهور أي فيروسات جديدة، إلا أن معدلات الإصابة بأعراض نزلات البرد ارتفعت بشكل ملحوظ، بما يزيد احتمالات انتقال العدوى، خصوصًا بين صغار السن، مؤكدًا أن تزايد شكاوى الأهالي بشأن انتشار أعراض أمراض تنفسية يدعو إلى مراجعة الإجراءات الوقائية داخل المدارس، حتى في ظل تأكيدات عدم وجود فيروسات جديدة.

وشدَّد عضو مجلس النواب على ضرورة أن تلتزم وزارة التربية والتعليم باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ على صحة الطلاب، من خلال متابعة دورية من أطباء المدارس، والسماح بإجازات للطلاب المصابين، إضافة إلى إلزام الطلاب بالتدابير الوقائية اللازمة.

