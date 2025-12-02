عقد عدد من قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، لقاءات ثنائية مع عدد من القادة العسكريين وممثلي الشركات المشاركة بمعرض "إيديكس 2025".

والتقى اللواء بحري أركان حرب محمود عادل فوزي، قائد القوات البحرية، اللواء بحري رجب أيردينش تيكين، قائد الترسانة البحرية باسطنبول، واللواء Marco Tomassetti رئيس لجنة الترقيات لضباط الصف الإيطالية، والأميرال خافيير رومير كاراميلو مدير العلاقات الحكومية ومستشار أول رئيس مجلس إدارة شركة نافانتيا، والعقيد بحري ركن وعيس عمر بقري قائد قوات خفر السواحل الجيبوتية، وجيمس بينسون هيدجيس المدير التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن الأمريكية، وباسكال سواريس رئيس مجلس إداراة شركة تالس العالمية.

كما التقى اللواء طيار أركان حرب عمرو عبد الرحمن صقر، قائد القوات الجوية، اللواء دكتور ناصر النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن الدفاعي الإماراتي، وفروكلين أليكس نائب رئيس الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري الفني الروسي، والعميد يانغ جيه قانع نائب مدير إدارة التعاون التكنولوجي والتسليح لهيئة تطوير الأسلحة والمعدات الصينية، ومسئولي شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، ومسئولي شركة كاتيك الصينية.

وكذل التقى الفريق ياسر الطودي، قائد قوات الدفاع الجوي، اللواء yang zhigang نائب رئيس هيئة الصناعات العسكرية الصينية، والعميد جيورجيوس ألكسندرو قائد القوات الجوية والدفاع القبرصي، والعقيد ركن محمد حرسي عمر قائد سلاح المدفعية (الدفاع الجوي) الجيبوتي، وجيمس بينسون هيدجيس المدير التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن الأمريكية، وإيريك بيرانجيه رئيس مجلس إدارة شركة MBDA الفرنسية، وشينج هونج نائب رئيس مجلس إدارة شركة Norinco، وباسكال سواريس رئيس مجلس إداراة شركة تالس العالمية.

وتناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول طفرة التسليح والأنظمة الدفاعية المتطورة التي تشهدها الدول المشاركة بالمعرض، وسبل تعزيز العلاقات العسكرية في مختلف المجالات بما يعزز من قدرة القوات المسلحة وجاهزيتها القتالية.

