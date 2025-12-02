حدث منتصف الليل| عمرو موسى يطالب بإلغاء الانتخابات.. والمسلماني يكشف سبب تراجع القوة الناعمة
كتب- عمرو صالح:
عمرو موسى
شهدت ليلة الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
الأرصاد: استمرار تكاثر السحب المنخفضة.. وتوقعات بأمطار على هذه المناطق
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال الوجه البحري محافظة (كفر الشيخ ) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.
عمرو موسى: يجب إعادة الانتخابات مهما كانت التكاليف
أكد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية ووزير الخارجية الأسبق، أن موضوع الانتخابات البرلمانية يشغل بال كل المصريين، مطالبا بضرورة إعادة الانتخابات مهما كانت النتيجة.
"المسلماني" يكشف أسباب تراجع القوة الناعمة المصرية خلال العقود الأخيرة -(فيديو)
كشف الكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن سبب تراجع القوة الناعمة والإعلام المصري خلال العقود الأخيرة.
رئيس "الوطنية للانتخابات: أخطاء الانتخابات واردة لكن القانون يحسمها
أكد المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الضمانات القانونية المقررة داخل التشريعات المصرية تمثل ركيزة رئيسية لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه الضمانات عمليًا يبعث برسائل طمأنة إلى جميع المترشحين والناخبين ويعزز الثقة في العملية برمتها.
تكليف محمد مختار جمعة مساعدًا لرئيس حزب حماة وطن
أصدر الفريق محمد عباس حلمي رئيس حزب حماة الوطن، قراراً بتعيين كلاً من الأتي أسماؤهم بعد:
اللواء خالد اللبان يُعلن تدشين قصر ثقافة الغردقة: ليس مجرد مبنى
افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، منذ قليل، قصر ثقافة الغردقة، وذلك في ضوء خطة وزارة الثقافة ومحافظة البحر الأحمر لتطوير المراكز الثقافية ودعم الأنشطة الفنية والإبداعية بالمحافظة.
القومي لحقوق الإنسان: مازال الفلسطينيون يواجهون تحديات جسيمة لإعادة بناء حياتهم
أكد الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، أثناء مشاركته ندوة نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان إعادة الإعمار حق إنساني: نحو استرداد العدالة للفلسطينيين بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذى أقره الأمم المتحدة عام 1977.
محمد السيد الشاذلي: معركة الهوية أهم المعارك التي تخوضها الأمم
أكد محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنتي الشئون العربية والخارجية والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، أن استضافة الصالون الشهري بعنوان "معركة الهوية وحماية الثوابت في عالم سريع التغيّر" تأتي في إطار حرص اللجنتين على مناقشة القضايا الفكرية والدينية الكبرى، وفتح حوار مستنير حول التحديات، التي تواجه الهوية والثوابت في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
محافظ القاهرة: الصحافة نبض الشارع.. ونقدر دورها في النقد البناء
أكد الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة أنه فخور بوجوده داخل قلعة الحريات نقابة الصحفيين مقدرا دورها العظيم في توعية المواطنين وخدمة المجتمع والدولة في رؤيتها 2030 حول بناء الإنسان .
وزير الأوقاف يكلف محمد رجب خليفة بمنصب رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة
كلف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الشيخ محمد رجب خليفة، مدير مديرية المنوفية، بمنصب رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة بالوزارة.
توقيع مذكرة تفاهم بين العربية للتصنيع وشركة نورينكو الصينية خلال EDEX 2025
شهدت فعاليات اليوم الأول لمعرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2025 توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في مصنع الطائرات، وشركة نورينكو الصينية NORINCO، بهدف التعاون والتصنيع المشترك في عدد من المجالات الاستراتيجية بقطاع الصناعات الدفاعية.