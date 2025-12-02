شهدت ليلة الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال الوجه البحري محافظة (كفر الشيخ ) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

أكد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق للجامعة العربية ووزير الخارجية الأسبق، أن موضوع الانتخابات البرلمانية يشغل بال كل المصريين، مطالبا بضرورة إعادة الانتخابات مهما كانت النتيجة.

كشف الكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عن سبب تراجع القوة الناعمة والإعلام المصري خلال العقود الأخيرة.

أكد المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الضمانات القانونية المقررة داخل التشريعات المصرية تمثل ركيزة رئيسية لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه الضمانات عمليًا يبعث برسائل طمأنة إلى جميع المترشحين والناخبين ويعزز الثقة في العملية برمتها.

أصدر الفريق محمد عباس حلمي رئيس حزب حماة الوطن، قراراً بتعيين كلاً من الأتي أسماؤهم بعد:

افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، منذ قليل، قصر ثقافة الغردقة، وذلك في ضوء خطة وزارة الثقافة ومحافظة البحر الأحمر لتطوير المراكز الثقافية ودعم الأنشطة الفنية والإبداعية بالمحافظة.

أكد الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، أثناء مشاركته ندوة نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان إعادة الإعمار حق إنساني: نحو استرداد العدالة للفلسطينيين بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذى أقره الأمم المتحدة عام 1977.

أكد محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنتي الشئون العربية والخارجية والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، أن استضافة الصالون الشهري بعنوان "معركة الهوية وحماية الثوابت في عالم سريع التغيّر" تأتي في إطار حرص اللجنتين على مناقشة القضايا الفكرية والدينية الكبرى، وفتح حوار مستنير حول التحديات، التي تواجه الهوية والثوابت في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.

أكد الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة أنه فخور بوجوده داخل قلعة الحريات نقابة الصحفيين مقدرا دورها العظيم في توعية المواطنين وخدمة المجتمع والدولة في رؤيتها 2030 حول بناء الإنسان .

كلف الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الشيخ محمد رجب خليفة، مدير مديرية المنوفية، بمنصب رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة بالوزارة.

شهدت فعاليات اليوم الأول لمعرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2025 توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في مصنع الطائرات، وشركة نورينكو الصينية NORINCO، بهدف التعاون والتصنيع المشترك في عدد من المجالات الاستراتيجية بقطاع الصناعات الدفاعية.